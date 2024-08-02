TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başsağlığı diledi.
TBMM
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye kardeşimizi, dualarla Refik-i A'la'ya uğurladık. Cenaze merasiminin ardından Heniyye'nin kıymetli ailesine ve Hamas Siyasi Büro Başkanvekili Halid Meşal'e şahsımız ve tüm Türkiye'nin taziyelerini ilettik. Aziz şehidimizin makamı yüce olsun, Rabb'im onu cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın."
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye kardeşimizi, dualarla Refik-i A'lâ'ya uğurladık.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 2, 2024
Cenaze merasiminin ardından Heniyye'nin kıymetli ailesine ve Hamas Siyasi Büro Başkanvekili Halid Meşal'e şahsımız ve tüm Türkiye'nin taziyelerini ilettik.
Aziz şehidimizin makamı yüce… pic.twitter.com/APGmfHfNA3