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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başsağlığı diledi.

Aynur Ekiz  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için taziye mesajı Fotoğraf: Ahmet Okur / AA

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye kardeşimizi, dualarla Refik-i A'la'ya uğurladık. Cenaze merasiminin ardından Heniyye'nin kıymetli ailesine ve Hamas Siyasi Büro Başkanvekili Halid Meşal'e şahsımız ve tüm Türkiye'nin taziyelerini ilettik. Aziz şehidimizin makamı yüce olsun, Rabb'im onu cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın."

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için taziye mesajı

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