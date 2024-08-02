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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasındaki güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Türkiye, İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgiyi tepkisini İsrailli diplomatlara iletiyor

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Türkiye'nin tepkisinin, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmekte olduğu öğrenildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Türkiye, İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgiyi tepkisini İsrailli diplomatlara iletiyor Fotoğraf: Enes Canlı/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklar, konuyla ilgili, "İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgili tepkimiz, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük yas ilan etmişti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği dahil tüm diplomatik misyonlarında bugün Türk bayrakları yarıya indirilmişti.

Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medyada paylaşımda bulunarak, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğindeki Türk bayrağının yarıya indirilmesine ilişkin diplomatları hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Katz, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçi Yardımcısı'nın sert biçimde kınanması için Bakanlığa çağrılması konusunda talimat verdiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de X sosyal medya hesabından, Katz'a tepki gösteren paylaşımda bulunmuştu.

Keçeli, paylaşımında, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında: Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullanmıştı.

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