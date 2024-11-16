Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,167.10
BTC/USDT
91,237.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle Tel Aviv’de protesto gösterisi düzenliyor.
logo
Gündem

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oluyor.

Serhat Zafer  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu

Sivas

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

İl merkezinde sağanak yaşanırken, kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde ise kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sezon hazırlıklarının devam ettiği kayak merkezinde karın ardından Yıldız Dağı'nın zirve kısımları kısmen beyaza büründü.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Buca'daki çöp yığınları tepkilere neden oluyor
Muğla'da sağanak etkili oluyor
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı
TCG Salihreis fırkateyni, "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldı

Benzer haberler

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu

Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı

"Torbacılar" uyuşturucu satışında "emoji" kullanmış

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezonda hedef 100 bin ziyaretçi

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezonda hedef 100 bin ziyaretçi
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kış ve sonbahar bir arada yaşanıyor

Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kış ve sonbahar bir arada yaşanıyor
En sıcak yazın ardından Fuji Dağı'na mevsimin ilk karı çok geç düştü

En sıcak yazın ardından Fuji Dağı'na mevsimin ilk karı çok geç düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet