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Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Ali Ballı, Sabri Kesen  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler bazı noktalarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Bodrum ilçesindeki derelerin debisi yükseldi, bazı derelerde taşmalar oldu. Bodrum Belediyesi ekipleri yağış nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde tıkanan mazgallara müdahale etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de sorun yaşanan bölgelere giderek ekiplerin çalışmalarını yakından inceledi.

Marmaris'te metrekareye 85 kilogram yağış düştü

Marmaris ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı dereler taştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İçmeler Mahallesi'nde dere taşması sonucu bazı iş yerlerini su bastı. Kapalı Çarşı'da da biriken yağış nedeniyle bazı iş yerleri su altında kaldı. Ekipler sıkıntı yaşanan noktalarda çalışma yapıyor.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Marmaris'te meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, gün boyu metrekareye 85 kilogram yağış düştü.

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