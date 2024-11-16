Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,167.10
BTC/USDT
91,161.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle Tel Aviv’de protesto gösterisi düzenliyor.
logo
Gündem

İzmir Buca'daki çöp yığınları tepkilere neden oluyor

İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöp yığınları ve kötü kokuya vatandaşlar tepki gösterdi.

Metin Aydemir  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
İzmir Buca'daki çöp yığınları tepkilere neden oluyor Fotoğraf: Metin Aydemir/AA

İzmir

Buca Belediyesindeki grevin ardından çöp toplama aralığının uzaması nedeniyle Seyhan Mahallesi'nde çöp kutuları doldu, çöp yığınları oluşmaya başladı.

Çöplerini atmaya gelen vatandaşlar oluşan çöp yığını nedeniyle atık poşetlerini yerlere bıraktı.

"Buradan kaçacak hale geldik"

Duruma tepki gösteren ve 50 yılı aşkındır aynı mahallede yaşadığını anlatan Hasan Karatabak, çöpleri atacak alanın kalmadığını söyledi.

Mahallenin giderek kötü bir hal aldığını savunan Karatabak, "Eskiden İzmir halkı buralara piknik yapmaya gelirdi. Pikniği bırak artık buradan kaçacak hale geldik. Buranın çöpü hiç bitmiyor. Kepçe 3-5 günde bir gelip çöpleri alıp gidiyor. Almazsa işte çöp atacak yer bile kalmadı artık. Çoluk çocuğumuz var. Parkın dibi burası. Hastalığı var kokusu var. Yanan bir şey döküldüğü zaman hep sıkıntı oluyor." diye konuştu.

"Kamu hizmeti beklemez"

Yetkililerden çöp sorununun çözüme kavuşturulmasını isteyen Karatabak, şunları söyledi:

"Yetkililer ne yaparsa yapsın bu kamu hizmetidir. Kamu hizmeti beklemez. Belediyenin grevde olup olmaması benim sorunum değil. Benim sorunum bu çöpün buradan alınması. Bunu da belediye halledecek. İşçisiyle problemini çözecek benim çöpümü buradan alacak. Çünkü ben bunun için belediyeye vergi ödüyorum. Ama hizmetimin karşılığını alamadığım zaman işte böyle çöp dağları..."

Mahallede 20 yıldır esnaflık yapan Bülent Karahaner de çöp ve kötü koku nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Karahaner, "Yaklaşık 1 haftadır buranın durumu bu. Ne gelen var ne giden. Daha evvel CİMER'e yazdık. Zabıtalara da bildirdik ama çözüm bulamadık. Değişen bir şey yok. Bu çöpü bir türlü kaldıramadılar. Mağdur olduk. Yazın sineği bitmiyor. Kışın pisliği bitmiyor. Dükkanın önünü süpürmekten bıktık." diye konuştu.

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler 12 Kasım'da grev başlatmıştı.

Grevin ikinci gününde sendika temsilcileri, Buca Belediyesi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileriyle anlaşma sağlanmış Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanarak greve son verildiği açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Buca'daki çöp yığınları tepkilere neden oluyor
Muğla'da sağanak etkili oluyor
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı
TCG Salihreis fırkateyni, "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldı

Benzer haberler

İzmir Buca'daki çöp yığınları tepkilere neden oluyor

İzmir Buca'daki çöp yığınları tepkilere neden oluyor

İzmir Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de 152 yıllık demir yolunun beton dökülerek kapatılmasına tepki

Maltepe'de işçilerin grevi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Maltepe'de işçilerin grevi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
Temizlik işçisi "süslü çöp kovası" ile sokakları temizliyor

Temizlik işçisi "süslü çöp kovası" ile sokakları temizliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 854 bin lira "çevre" cezası

İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 854 bin lira "çevre" cezası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet