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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2,7 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Sefa Şahin  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Ankara

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayı kapsamında yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 1,2 milyar lira engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını ifade etti.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini aktaran Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız." bilgisini verdi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

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