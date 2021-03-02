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Türkiye

THY mart ayı uçuş planını güncelledi

Türk Hava Yolları (THY), mart ayı uçuş planını güncelleyerek, yolcuların 223 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 02.03.2021
THY mart ayı uçuş planını güncelledi

Istanbul

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mart ayı uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi 31 Mart 2021 tarihine kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

Uçuş planına göre yolcuların 223 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

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