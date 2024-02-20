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Ekonomi

AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, 27 Şubat-27 Mart'ta tüm iç hat uçuşlarında 599 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Istanbul

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 130 bin koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 27 Şubat-27 Mart'taki yurt içi seyahatlerinde her şey dahil tek yön 599 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı bulacak.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşılabilir.

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