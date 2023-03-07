Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazının kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam etti.
Kahramanmaraş
Kentte birçok yapıyı yıkan veya hasara uğratan 6 Şubat'taki depremlerin ardından arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları yürütüldü.
Bir süre önce başlatılan enkaz kaldırma faaliyetleri ise devam etti.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Beyazıtlı Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazını iş makineleriyle hafriyat döküm alanına nakletti.
Polis ekipleri de enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde güvenlik önlemi aldı.
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