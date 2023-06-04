Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,898.50
BTC/USDT
27,151.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"nin ardından tebrik mesajları paylaştı.

Sinan Doğan  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Bogota

Maduro, Twitter hesabından, törende Erdoğan'ı kutladığı anın fotoğrafını paylaşarak, "Bu yeni dönemde, Türkiye için şüphesiz bir kalkınma ve refah dönemi olacak, kardeşimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerimi ve başarı temennilerimi sunuyorum. Hükümetlerimizin ikili ilişkileri kardeşlik ve işbirliği yolunda devam edecek." ifadesini kullandı.

Tören boyunca sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Maduro, Türk ve yabancı konuklarla selamlaştı.

Venezuela'nın dünya haklarının dostluğuna, dayanışmasına ve desteğine sahip olduğunu vurgulayan Maduro, "Direniş, onur ve cesaret örneği bir vatan olan Bolivar'ın oğulları ve kızlarıyız. Yaşasın barış diplomasimiz." dedi.

Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenin harika olduğunu belirterek, "Mevkidaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama seremonisi olağanüstü ve etkileyici oldu. Tüm Türk halkına selam olsun. Yeni bir refah ve zenginlik dönemi başlıyor. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin kucaklamasını kabul edin." değerlendirmesinde bulundu.

Misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkür eden Maduro, "Türkiye'yi takdirler karşılıyorum, kardeş halklar arasında dayanışma ve işbirliği içinde, ortak bir rotada birleşmiş durumdayız, haklarımızın ortak refahı için aynı yolda ilerleyelim." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanlarından teşekkür mesajı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Avrupa Alevi Düşünce Derneğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hayırlı olsun" mesajı

Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan AA'ya açıklama: Hak ve hürriyetler için çok önemli çalışmalarımız olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS merkezi sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS merkezi sınavına girecek öğrencilere başarı diledi
Yeni kabinede İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı

Yeni kabinede İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet