Uşak'ta fırtına ve sağanak etkili oldu
Uşak'ta sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Uşak
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Ayrıca etkili olan fırtına nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda bazı ağaçlar yola devrildi, bazı köylerde de elektrik kesintileri yaşandı.
Yola devrilen ağaçlar Uşak Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.
Öte yandan şimşekler şehri aydınlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.