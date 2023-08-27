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Uşak'ta fırtına ve sağanak etkili oldu

Uşak'ta sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Mehmet Çalık  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Uşak'ta fırtına ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

Uşak

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Ayrıca etkili olan fırtına nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda bazı ağaçlar yola devrildi, bazı köylerde de elektrik kesintileri yaşandı.

Yola devrilen ağaçlar Uşak Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Öte yandan şimşekler şehri aydınlattı.

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