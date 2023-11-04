Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,832.90
BTC/USDT
34,707.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Gündem

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elif Somuncu  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 14B Adem Yavuz Mahallesi-Kadıköy hattında çalışan 34 PG 0713 plakalı İETT otobüsünün Alemdağ Caddesi'nde seyrettiği sırada motor kısmı yanmaya başladı.

Alevleri gören şoför aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını söndürdü.

Görgü tanığı Muammer Korkmaz, yangın sırasında şoförün yolcuları araçtan indirdiğini anlatarak "Yangını söndürmek için 8-10 tane yangın tüpü harcadılar. Yangın sönmedi. İtfaiye geldi. Yangını söndürdü." dedi.

Mücahit Çakmak da otobüsün arka tarafından dumanlar çıktığını gördüklerini anlattı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de orman yangınının etkili olduğu alanda sağanak başladı
Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de hava sıcaklığı 30,2 dereceyle son 64 yılın en yüksek kasım değerine ulaştı

Benzer haberler

Çanakkale'de orman yangınının etkili olduğu alanda sağanak başladı

Çanakkale'de orman yangınının etkili olduğu alanda sağanak başladı

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İran'da madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi öldü

Özel eğitimli köpek "Şans"a yangınlarda büyük görev düşüyor

Özel eğitimli köpek "Şans"a yangınlarda büyük görev düşüyor
Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet