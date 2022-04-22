Dolar
14.74
Euro
15.94
Altın
1,934.53
ETH/USDT
3,007.00
BTC/USDT
40,475.00
BIST 100
2,550.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Ülkü Ocakları 'Blokzincir Akademisi' eğitimlerine başladı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, "dijitalde birlik" söylemi ile hayata geçirilen Blokzincir Akademisi eğitimlerine başladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 22.04.2022
Ülkü Ocakları 'Blokzincir Akademisi' eğitimlerine başladı

Ankara

Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamaya göre, Blokzincir Akademisi için internet üzerinden yapılan yaklaşık 10 bin başvurudan 160 kişi seçildi.

Akademi kapsamında "Siber Güvenlik", "Blokzincir Geliştirme", "Dijital Varlıklar", "Blokzincir Hukuku", "VR&AR&Metaevren" alanlarında 5 ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Katılımcılara, söz konusu alanlara ilişkin temel kavramlar, öğrendiklerini mesleklerinde nasıl kullanabileceklerine yönelik uzman kişiler tarafından 4 ay eğitim verilecek.

Eğitimini tamamlayan katılımcılar, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca hazırlanan eğitim portalındaki sertifikalı sınavlara katılabilecek. Katılımcılar, sınav sonrası sertifikalarını NFT olarak alabilecek.

Sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, üretim safhasına geçerek, gruplar halinde kendi alanlarıyla ilgili prototip ürünler geliştirecek. Son aşamada ise bu ürünlerin üniversitelerin kuluçka merkezlerinde bir girişime dönüşmesi için Ülkü Ocakları tarafından gerekli başvurular yapılacak.

"Dijitalde birlik' söylemini geliştirdik"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ve geliştiren tarafta olabilmesinin önemine vurgu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gösterdiği hedefler doğrultusunda, Endüstri 4.0, Web 3.0, NFT, DFI, Metaverse gibi alanlarda çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Merhum fikir insanı Gaspıralı İsmail Bey'in 'dilde, fikirde, işte birlik' sözü Türk dünyasının temellerini oluşturan önemli bir sözdür. O dönemden günümüze dijital ve internet gereçlerinin hayatımıza girmesi ile beraber, kökümüzden sapmadan değerlerimizi geliştirebilmek ve bunların üzerine koyabilmek için 'dijitalde birlik' söylemini geliştirdik.

Dilde, fikirde, işte ve dijitalde birliktelikle Türk dünyasında önemli çalışmalar yapılacağına inanıyoruz. Blokzincir Akademisi ile çeşitli alanlarda eğitim verdiğimiz gençlerimiz konularında uzmanlaşarak dijitalde birliktelik için büyük bir adım atmış olacaklardır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı
Avrupa ülkelerinin çoğunda Kovid-19 tedbirleri neredeyse kalmadı
Şanghay’da kent içi hareket kısıtlamaları 26 Nisan'a kadar uzatıldı
Türkiye'de 3 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi
DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor

Benzer haberler

Ülkü Ocakları 'Blokzincir Akademisi' eğitimlerine başladı

Ülkü Ocakları 'Blokzincir Akademisi' eğitimlerine başladı

Öğretmenlerde, uzman ve başöğretmenlik kariyeri için geri sayım başladı

MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrenciye mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamaya geldi

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamaya geldi
MEB, ortaokullarda okutulacak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersinin müfredatını tamamladı

MEB, ortaokullarda okutulacak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersinin müfredatını tamamladı
Emekli SAT komandosu Çalışkan, Ukrayna'da yaralı bakımı eğitimi verdi

Emekli SAT komandosu Çalışkan, Ukrayna'da yaralı bakımı eğitimi verdi