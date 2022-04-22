İstanbul'da 6 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasında
İstanbul Beykoz'da sürücü ile 5 yolcunun yaralandığı İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul
Dün Barış Manço Caddesi'nde seyir halindeki S.S.A'nın kullandığı 34 TN 2009 plakalı İETT otobüsünün Kanlıca Mezarlığı civarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direkleri ile ağaçlık alandaki kayalara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, virajı dönen otobüsün yoldan çıkması, direklere ve kayalara çarparak durması yer alıyor.
Dün meydana gelen kazada yaralanan sürücü ile 5 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, otobüsün kaldırılmasının ardından normale dönmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.