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"Ulaştırma ve Altyapı" dergisi yayın hayatına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ulaştırma ve altyapı alanında akademik dünyaya ve sektöre katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Ulaştırma ve Altyapı" dergisi yayın hayatına başladı.

Sehernur Karsu  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
"Ulaştırma ve Altyapı" dergisi yayın hayatına başladı

Ankara

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası hakemli ve multidisipliner akademik yayın olan "Ulaştırma ve Altyapı" dergisinin, ulaştırma ve altyapı alanında akademik dünyaya ve sektöre katkı sağlamak amacıyla hazırlandığını bildirdi.

Derginin sektörel gelişimi destekleyeceğine ve bilim dünyası için de önemli kaynak olacağına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ulaştırma ve altyapı sektöründeki bilimsel çalışmaların artması, Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için vazgeçilmezdir. 'Ulaştırma ve Altyapı' dergisi, sektördeki bilimsel bilgiyi artırmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmaların yayımlanmasına olanak sağlamayı amaçlıyor."

"Dergiye çevrim içi erişim sağlanabiliyor"

Uraloğlu, çevrim içi erişimin sağlanabildiği derginin ilk sayısında, ülkenin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm yönleriyle ele alındığı bilgisini vererek, makalelerde Kalkınma Yolu'nun önemi, faydaları ve sektör için taşıdığı stratejik değerlerin aktarıldığını vurguladı.

Yazarların, Kalkınma Yolu'nun küresel ticarete etkisini değerlendirirken sektördeki güncel konulara da eğildiklerini dile getiren Uraloğlu, "Böylece, ulaştırma sektöründe yeni stratejilerin geliştirilmesi ve daha etkin politikaların oluşturulması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İkinci sayıda 'Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik' konusu işlenecek"

Uraloğlu, "Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik" konusunun işleneceği derginin ikinci sayısı için makale çağrısı yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci sayı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ulaştırma sistemlerinin yeniden değerlendirilmesine yönelik yenilikçi araştırmalar, uygulamalı projeler ve teorik katkılara odaklanacak. Dergiye makale gönderebilmek için ise son tarih 20 Nisan olarak belirlendi. Derginin akademik dünyada kalıcı kaynak olmasını hedefliyoruz. Bilimsel bilginin paylaşılması önemli. Hayat, sürekli öğrenme ve gelişim sürecidir. Bu süreçte, bilimsel bilginin ve akademik çalışmaların rolü büyüktür. ‘Ulaştırma ve Altyapı’ dergimizin, değerli bir kaynak olacağına inanıyorum."

Dergide yayımlanan akademik makalelere "https://dergipark.org.tr/tr/pub/uab" veya "https://ulastirmavealtyapidergisi.com.tr/" linkleri üzerinden erişim sağlanabiliyor.

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