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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı

Kaan Bozdoğan  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle geldiği İstanbul'da programlarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelen, bu sabah da Fener Rum Patrikhanesi'nde anmaya katılıp Patrik Bartholomeos ile görüşen Zelenskiy, daha sonra Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu heyet tarafından uğurlanan Zelenskiy, uçakla İstanbul'dan ayrıldı.

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