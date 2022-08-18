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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 18.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

Lviv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'da başladı.


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