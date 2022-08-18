Gazze'de yaralanan Filistinli iki kardeş Ankara'da tedavi altına alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli iki kardeş, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaralanan Filistinli 11 yaşındaki Rahaf ve 13 yaşındaki Muhammed Halil Salman, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara'ya getirildi.
Filistinli kardeşleri Kahire'den getiren ambulans uçak, saat 01.00'de Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Rahaf ve Muhammed Halil Salman, 6 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'ye düşen İsrail füzesinin şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.