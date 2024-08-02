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Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullandı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Ankara

Keçeli, X sosyal medya hesabından, Katz'e tepki gösteren paylaşımda bulundu.

Keçeli, paylaşımında, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında: Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullandı.

Katz, X sosyal medya hesabından Türkiye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük yas ilan etmesi sonrası, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının yarıya indirilmesine ilişkin, diplomatları hedef alan paylaşım yapmıştı.

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