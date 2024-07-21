AK Parti Sözcüsü Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Dışişleri Bakanı Katz'a tepki
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Katliam şebekesi er ya da geç yargılanacaktır. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu kabinesinin 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesi olduğunu belirtti.
Bu şebekenin de tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ettiği değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:
"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı. Orta Doğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir.
Efkan Ala: "İsrail'in rahatsızlık duyması Türkiye'nin adalet ve barış için gösterdiği kararlı duruşun bir göstergesi"
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Uluslararası Adalet Divanı tarafından ülkesi hakkında işgalci olduğu açıkça vurgulanan İsrail Dışişleri Bakanından öncelikle ülkesinin insan hakları ihlallerine ve soykırım uygulamalarına cevap vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya genelinde mazlumların haklarını savunma çabalarının uluslararası toplumca takdirle karşılandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıdan öteden beri küresel vicdanın sesi olduğunu vurguladı.
İsrail'in rahatsızlık duymasının Türkiye'nin adalet ve barış için gösterdiği kararlı duruşunun bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Ala, şunları kaydetti:
"Uluslararası Adalet Divanı tarafından ülkesi hakkında işgalci olduğu açıkça vurgulanan İsrail Dışişleri Bakanından öncelikle ülkesinin insan hakları ihlallerine ve soykırım uygulamalarına cevap vermesini bekliyoruz. Türkiye, Filistin halkının yanında durmaya devam edecek ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı uluslararası toplumu harekete geçme konusundaki çabalarını sürdürecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.