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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Kurtulmuş, Katz'ın, Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek "Bu, katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem vicdanlarda mahkum olduğunu görerek kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir" dedi.

Seval Ocak  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir. Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir. Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz. Ta ki Filistinliler özgür olana dek!"

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