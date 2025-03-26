Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na iştirak edecek.
(Ankara/12.00/14.00/19.13) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisi başvurusu yapan çiftin nikah töreni ile Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, koruyucu ailelerle iftar yapacak.
(Kastamonu/15.00/16.00/16.30/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/09.30/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çukurca tahini üretim tesisini, Zap Kadın Kooperatifini, Çukurca tarihi taş evlerini, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Hakkari/14.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 1990-2023 dönemine ilişkin sera gazı emisyon istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyaretinin ikinci gününde temaslarda bulunacak.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye başkanvekili seçimini belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirecek.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hakkari'de Yüksekova Kadın Futbol Takımı ile bir araya gelecek, Cizre Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelecek, Şırnak Belediyesini ziyaret edecek ve Şırnak Öğretmenevinde iftar programına katılacak.
(Hakkari/Şırnak/12.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 29. hafta karşılaşmaları oynanacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 26. hafta müsabakaları yapılacak.
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçları başlayacak. Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut-Beşiktaş BOA müsabakaları oynanacak.
(İstanbul/14.00/16.30) (Fotoğraflı)
6- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci ayağında; Zerenspor-Kuzeyboru ve Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.
(Ankara/14.00/İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Spor Toto Başantrenörü Serdar Seymen'in devre arasında vefatı nedeniyle tatil edilen Nilüfer Belediyespor-Spor Toto karşılaşması, kaldığı yerden aynı oyuncu, hakem ve gözlemcilerle oynanacak.
(Bursa/14.30) (Fotoğraflı)
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