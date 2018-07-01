Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunda Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

2- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Sarıkaya, Boğazlıyan ve Yerköy ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

4- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda İspanya-Rusya, Hırvatistan-Danimarka maçlarıyla devam edilecek.

5- 2018 Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde sona erecek.