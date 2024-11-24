Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya gelecek.
(TBMM/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kuruluna katılacak, Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Öğretmenler Günü Buluşması programına iştirak edecek.
(Ankara/10.00/12.30/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı" The Green Park Otel'de yapılacak.
(Ankara/13.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftasına, Net Global Sivasspor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor, Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/Konya/Samsun/16.00/İstanbul/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına, Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Adanaspor-Sakaryaspor, Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor-Teksüt Bandırma müsabakalarıyla devam edilecek.
(Erzurum/13.30/Adana/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 13. hafta maçları tamamlanacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 12. hafta müsabakaları sona erecek.
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına, Bodrum Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol ve ÇBK Mersin-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.
(Muğla/14.30/Mersin/16.00)
6- SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftası, ON Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD-Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Altekma-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.
(Antalya/12.30/Ordu/Bitlis/13.00/İstanbul/İzmir/15.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında, Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.
(Giresun/Ankara/18.00)
8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasına, Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Muğla/14.00)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Las Vegas/09.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.