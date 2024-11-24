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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te “24 Kasım Öğretmenler Günü Programı”nda konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Sevil Çelik  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya gelecek.

(TBMM/10.00) 

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kuruluna katılacak, Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Öğretmenler Günü Buluşması programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/12.30/15.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı" The Green Park Otel'de yapılacak.

(Ankara/13.30) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) 

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftasına, Net Global Sivasspor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor, Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Konya/Samsun/16.00/İstanbul/19.00) 

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına, Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Adanaspor-Sakaryaspor, Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor-Teksüt Bandırma müsabakalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Adana/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00) 

3- Nesine 2. Lig gruplarında 13. hafta maçları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 12. hafta müsabakaları sona erecek.

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına, Bodrum Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol ve ÇBK Mersin-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/14.30/Mersin/16.00) 

6- SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftası, ON Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD-Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Altekma-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/12.30/Ordu/Bitlis/13.00/İstanbul/İzmir/15.00) 

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında, Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(Giresun/Ankara/18.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasına, Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Muğla/14.00) 

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Las Vegas/09.00) 

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