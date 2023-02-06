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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya’dan yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor Depremden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı bina havadan görüntülendi
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 06.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/14.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesi HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Giresun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasının son maçında Eyüpspor ile Bodrumspor, Eyüp Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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