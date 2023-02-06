Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını duyuracak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesi HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/17.00/20.00/Giresun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasının son maçında Eyüpspor ile Bodrumspor, Eyüp Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.