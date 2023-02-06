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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya’dan yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor Depremden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı bina havadan görüntülendi
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Bakan Dönmez: Bakanlığımıza bağlı bölgedeki tüm personelimiz çalışmalara eşlik etmektedir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş ve diğer illerde hissedilen deprem sonrası bakanlığa bağlı bölgedeki tüm personelin, valilikler ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara eşlik ettiğini belirtti.

Zeynep Beyza Kılıç   | 06.02.2023
Bakan Dönmez: Bakanlığımıza bağlı bölgedeki tüm personelimiz çalışmalara eşlik etmektedir

Ankara

Dönmez, Twitter hesabından Kahramanmaraş'ta ve diğer illerde hissedilen depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Yaşanan felaketi, milletçe en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Birçok ilimizde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından devletimizin ilgili tüm kurumları teyakkuz halindedir. Bakanlığımıza bağlı bölgedeki tüm personelimiz, ilgili valilikler ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara eşlik etmektedir." ifadelerini kullandı.

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