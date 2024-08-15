Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurul Salonu'nda TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili görüşme gerçekleştirecek, Abbas'ın TBMM'de Genel Kurula hitap edeceği olağanüstü oturumu yönetecek.
(TBMM/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda "Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 753. Yıl Dönümü Anma Programı"nın açılışına katılacak.
(Nevşehir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katılacak.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ücretli çalışan istatistikleri ile temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Iraklı mevkidaşlarının katılımıyla Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı yapılacak.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 753. Yıl Dönümü Anma Programı"nın açılışına katılacak.
(Nevşehir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Viyana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, açılış töreniyle başlayacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.