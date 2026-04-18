SSB koordinasyonunda yürütülen "Milli Yetkinlik Hamlesi" projesi kapsamındaki "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları", Almanya'da yaşayan Türk öğrenci, mühendis ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla Berlin'de gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayisi Berlin'de nitelikli insan kaynağıyla buluştu SSB koordinasyonunda yürütülen "Milli Yetkinlik Hamlesi" projesi kapsamındaki "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları", Almanya'da yaşayan Türk öğrenci, mühendis ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla Berlin'de gerçekleştirildi.

Türkiye’nin savunma sanayisinde öncü rol üstlenen ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, TEI, SSTEK, Koluman, Teknopark İstanbul ve HEAŞ temsilcileri program kapsamında bir araya geldi. Katılımcı firmalar, etkinlik süresince özellikle insan kaynağı planlaması ve yetenek yönetimi odaklı stratejik görüşmeler gerçekleştirerek sektörel toplantılar icra etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, buluşmada katılımcılara "Milli Yetkinlik Hamlesi" başlıklı sunum yaptı.

Karataş, Türk savunma sanayisinin son yıllardaki devasa büyümesini ve küresel pazardaki stratejik konumunu rakamlarla paylaştı.

Türk savunma sanayisinin sadece platform üreten bir yapıdan dünya devleriyle rekabet eden bütünleşik bir ekosisteme dönüştüğünü vurgulayan Karataş, ihracatta 10 milyar dolar barajının aşıldığını vurguladı.

764 firma tek bir proje için çalışıyor

Savunma sanayisindeki başarının temelinde yatan ekosistemin gücüne dikkati çeken Karataş, özel bir savunma projesini örnek gösterdi.

Karataş "Sadece bu projede 764 farklı firma, üniversite ve AR-GE merkezi görev alıyor. Aktif olarak yürütülen 1400 projemizin her biri, binlerce mühendis ve teknisyene istihdam sağlıyor. Bu ekosistemi kuramazsanız, en iyi tasarımı yapsanız bile üretim gücünüz eksik kalır." diye konuştu.

NATO ve AB ülkelerine ihracat

Türk savunma ürünlerinin 185 ülkeye ihraç edilerek rüştünü ispatladığını kaydeden Karataş, geçen yılki 10 milyar dolarlık teslimatın yanı sıra 18 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalandığını belirtti. Karataş, ihracatın yüzde 55’inin NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılmasının, Türk teknolojisinin uluslararası standartlardaki başarısının tescili olduğunu ifade etti.

Akıllı ve bağlantılı sistemler

Sektörün "özgün tasarım" safhasından "seri üretim" dönemine geçtiğini, KAAN, Gökbey, Altay ve Kızılelma gibi platformlarla birlikte mühendislik yaklaşımlarının da evrileceğini söyleyen Karataş, "Gelecek 15 yılda savunma sanayisi, daha akıllı, yapay zeka destekli ve birbiriyle konuşan bağlantılı sistemler üzerine kurulacak. Artık sürdürülebilir ve lojistik derinliği olan uzun soluklu harekat ortamlarına hazır olmak zorundayız. Tasarım mühendisliğinden süreç mühendisliğine geçerek kapasitemizi dönüştürüyoruz." dedi.

Karataş, mühendislik gelişimini basamaklı bir mimari olarak tanımlayarak, teknisyen ve operatör oranının seri üretimle birlikte yüzde 60 seviyelerine çıkacağını öngördüklerini belirtti.

Mesleki eğitimde köklü bir değişim sinyali veren Karataş, "Sınıf içi eğitimlerin yerini deneyim odaklı modeller alıyor. Yakında hayata geçireceğimiz 'Yetkinlik Gelişim ve Mükemmeliyet Merkezleri' ile gençlerimize kritik deneyimleri bizzat sektörün kalbinde kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Karataş, yurt dışındaki Türk diasporasıyla kurulan bu bağın stratejik önemine değinerek, "Savunma sanayimiz devasa hızla büyüyor. Bu büyümeyi doğru yetkinliklerle yönetmek için buradayız." değerlendirmesini yaptı.

Kariyer ve ortak akıl istişareleri

Program dahilinde düzenlenen oturumlarda, "Milli Yetkinlik Hamlesi", "Savunma Sanayiinde Girişimcilik ve İnovasyon", "Savunma Sanayiinde Mühendis Olmak" ve "Savunma Sanayiinde Kariyer Fırsatları" başlıkları altında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Sektörün öncü kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin savunma vizyonunu ve gelecek projeksiyonlarını katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin dikkati çeken bölümlerinden biri olan "Ortak Akıl İstişare Toplantıları"nda, yurt dışında görev yapan Türk profesyoneller ile Türkiye’den giden firma temsilcileri bir araya geldi. Görüşmelerde, küresel tecrübenin milli projelere aktarılması ve nitelikli insan kaynağı ağının güçlendirilmesi amacıyla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.