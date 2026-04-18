Mehmetçik, Somali'deki Türk gemilerine refakat ve karakol desteğini sürdürüyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Deniz Görev Grubunun, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan, Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteğine devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sondaj gemilerimize tam koruma. Somali Türk Deniz Görev Grubumuz, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan, Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteğine devam ediyor. Kısa süre önce bölgeye ulaşan Çağrı Bey sondaj gemisinde görevli bulunan SAT Unsur Komutanlığı personelimiz de sondaj çalışmaları için bizzat koruma görevi yapıyor."

Paylaşımda, göreve ilişkin fotoğraflar da yer aldı.