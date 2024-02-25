Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitingine katılacak.
(Adana/14.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Proje Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/12.00)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Balıkesir/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece Bartın Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Hemşehri Buluşması ile İstanbul Bartınlılar Derneği Hemşehri Buluşması'na katılacak, İstanbul’daki Bartınlılar Derneğini ziyaret edecek, BARFED ve ZONDEF Hemşehri Buluşması'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.00/16.00/17.30/19.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Yedikule İstasyonu'nda basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği ziyaret edecek, Kiremit Ocağı Gençlik Merkezi için alan incelemesinde bulunacak, Gençlik ve Spor Buluşması etkinliği ile AK Parti Düzce Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Bakan Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu maçını izleyecek.
(Düzce/10.00/11.45/12.00/13.15/İstanbul/16.00)
2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı konuk edecek.
(İstanbul/16.00)
3- Trendyol Süper Lig'in 27. haftasına; EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor, VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor, İstanbulspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Trabzon/16.00)
4- Trendyol 1. Lig'in 24. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor, Boluspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-Gençlerbirliği ve Eyüpspor-Sakaryaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/Bolu/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)
5- TFF 2. Lig gruplarında 27. hafta müsabakaları tamamlanacak.
6- TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta maçları sona erecek.
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası; Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/Kayseri/16.00)
8- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasına; Galatasaray Daikin-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos-Karayolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit ve Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/17.00/18.30/Antalya/14.00/Bursa/15.00)
9- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftası; Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/Hatay/14.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/17.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.