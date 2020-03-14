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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 14.03.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı yapacak.

2- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

4- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Süper Lig'de 26. haftaya Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

7- TFF 1. Lig'de 28. hafta Fatih Karagümrük-Altay, Bursaspor-Boluspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

8- ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Gaziantep Basketbol-Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta-Pınar Karşıyaka, Sigortam.net İTÜ Basket-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen müsabakalarıyla başlayacak.

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş TRC İnşaat-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ, Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor karşı karşıya gelecek.


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