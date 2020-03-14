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Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Buket Güven   | 14.03.2020
Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.

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