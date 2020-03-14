Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yunanlıların geri ittiği sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor

Avrupa'ya deniz yoluyla geçmek isteyen fakat Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botlarının motoru alınan, botları delinmek istenen sığınmacılar, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ali Korkmaz   | 14.03.2020
Yunanlıların geri ittiği sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor

Izmir

Son iki haftada deniz yoluyla Yunan adalarına geçmek isteyen 1164 sığınmacı, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türkiye kara sularına itildi.

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce sığınmacı, Yunanistan'a kara yoluyla geçmek için Edirne'ye, deniz yoluyla geçiş için de sahil kesimlerine yöneldi.

Çanakkale'den Antalya'ya kadar devam eden sahil bölümünden Yunan adalarına geçmeyi düşünen sığınmacıların bir kısmı Yunanistan kara sularına girdikten sonra Yunan Sahil Güvenlik botlarının tedbirleriyle karşılaştı.

Yunan askerlerince, Türkiye kara sularına itilerek botlarının motoru alınan, botları delinmek istenen ve mavi sularda sürüklenen sığınmacılar, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Özellikle 28 Şubat'tan sonra artışa geçen sığınmacı geçişlerinde İzmir'in Çeşme, Dikili, Menderes, Aydın'ın Didim ve Kuşadası, Çanakkale, Muğla'nın Bodrum ve Antalya'nın Kaş ilçelerinden denize açılan ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince geri itilen yaklaşık 1164 sığınmacı, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince Türkiye'ye getirildi.

Botlarının motorunu söktüler

Bu süreçte İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açılan sığınmacıları taşıyan botun motoruna Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince el konuldu.

Bir düzensiz göçmen, Yunanların botlarının motorunu söktükten sonra kendilerini denize bıraktığını belirterek, "5 saat denizin ortasında kaldık. Bizden Türkiye'ye geri dönmemizi istediler." dedi.

Ölüm tehdidi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi'ne açılan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca engellenmesi kameralara yansıdı.

Düzensiz göçmenlerden birisi gazetecilere, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin havaya birkaç kez ateş açtıktan sonra kendilerine "Ya Türkiye'ye dönersiniz ya da sizi öldürürüz." dediğini söyledi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde botla denize açıldıktan sonra yardım isteyen 75 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sığınmacılardan Afganistan uyruklu 28 yaşındaki Muhammed Azimi, Sakız Adası'na varmak üzereyken yanlarına gelen Yunan yetkililerin botlarını delmek istediğini, o sırada botlarının arızalandığını ve denizin ortasında kaldıklarını söyledi.

Bayrak Adası'na bıraktılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Sisam Adası arasında bulunan Bayrak Adası'nda sığınmacıların bulunduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen iki Türk Sahil Güvenlik Botu, adadaki 34 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, ifadelerinde 5 Mart gecesi saat 00.30 sularında Kuşadası'ndan çıkarak saat 04.00 civarında Sisam Adası'na ulaştıklarını, adaya çıktıktan sonra Yunanlılar tarafından toplanarak 3 botla Bayrak Adası'na bırakıldıklarını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Koronavirüs timleri'nin zorlu mesaisi
TRT Çocuk yayınlarında temizlik ve hijyen vurgusu
İstanbul'daki taksiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar
Moritanya’da ilk koronavirüs vakası görüldü

Benzer haberler

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri sürüyor

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri sürüyor

Yunanlıların geri ittiği sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor

Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor
Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor

Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor