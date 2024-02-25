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Gündem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 01.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.

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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

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