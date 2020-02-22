Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışını gerçekleştirecek, Bergama ve Kınık Belediyelerini ziyaret edecek, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Akgün Şirketler Grubu İzmir Seramik Fabrikası'nın açılış törenine katılacak.
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kayseri'de 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem Açılışı İlk Ders Toplantısı'na ve Mimar ve Mühendisler Grubu Şubesi 5. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.
3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'na katılacak.
4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
5- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
6- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
7- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.
8- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katılacak; Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı izleyecek.
10- Süper Lig'de 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor, Göztepe-Gaziantep FK maçları oynanacak.
11- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.
12- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasına Arhavi Voleybol-Halkbank, Ziraat Bankası-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmalarıyla devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.