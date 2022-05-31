Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul edecek.
(Ankara/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü tanıtım etkinliğine katılacak. Şentop, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
(TBMM/15.30/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Personel Eğitim Merkezi'nin açılışını yapacak.
(Yozgat/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.
- KİT Komisyonunda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin hesapları incelenecek.
(TBMM/10.45/12.45/15.00/14.30/16.00/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin ilk çeyrek büyüme rakamlarını, nisan ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Pakistan İş Forumu akşam yemeğine katılacak.
(Ankara/20.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulus İlk Meclis İlkokulu'ndaki Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'ni, Galeri Z Sanat Galerisi'ndeki Kale'de Sanat Resim Sergisi'ni, Güneş Sanat Galerisi'ndeki Circle of The Loop Dijital Enstalasyon'u ziyaret edecek, CSO Ada Ankara'da El Sistema's Fusion Ensemble Konseri'ni izleyecek.
(Ankara/12.00/13.00/16.00/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofis açılışına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesi Ankara'da başlayacak. İlk maçta Tayland ile Bulgaristan karşılaşacak; A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya karşısında galibiyet arayacak.
(Ankara/15.30/18.30) (Fotoğraflı)
3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
4- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) teklerde çeyrek final maçları başlayacak.
(Paris) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.