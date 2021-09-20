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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşuyor Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. Rus basını, en az 3 kişinin öldüğünü duyurdu
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Şükran Yücel   | 20.09.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'de Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(New York) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet, Senato Başkanı Ander Gil Garcia, Temsilciler Meclisi/Senato Avrupa Birliği Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetiyle görüşecek.

(Madrid) 

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bursa/10.00) 

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Necda Moralıgil İlkokulu ve Erenköy Kız Lisesi açılış törenleri ile Sıfır Atık Projesi kapsamında defter dağıtım programına katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00/15.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) 

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özbekistan'da Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanları 5. Toplantısı ile 1. Genç Girişimciler Forumu'na katılacak.

(Taşkent)

2- TFF 1. Lig'in 6. haftası Beypiliç Boluspor-İstanbulspor, Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü ve MKE Ankaragücü-Menemenspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bolu/17.00/Balıkesir/Ankara/20.00) 

3- A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/15.00) 

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