Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katılacak ve AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Kurtuluş Günü Programı'na iştirak edecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Efeler, İncirliova, Germencik, Söke, Didim, Kuşadası belediye başkanlıklarını ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Altın Güvercin Beste Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik Kuruluşları Birliği "Gençlik Zirvesi" Çalıştayı'na katılacak, partisinin il başkanlığını, valiliği, büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret edecek, il danışma meclisi toplantısına iştirak edecek.
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'na katılacak.
5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Geleneksel Şifalı Pilav Kapak Açma Töreni'ne katılacak.
7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
8- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 5. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla tamamlanacak.
- H Grubu'nda yer alan Türkiye, Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk edecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.
9- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalistler belli oluyor.
- Organizasyonun yarı final maçlarında Türkiye-Polonya ve Sırbistan-İtalya, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
10- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası, 2. tur grup ve klasman etabı maçlarıyla Çin'de sürüyor.
- Organizasyonda 17-32'ncilik klasman etabında mücadele eden Türkiye, O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Yeni Zelanda ile Japonya karşılaşacak.
- Kupada ayrıca, 2. tur K Grubu'nda Brezilya-Çekya ve ABD-Yunanistan, L Grubu'nda Avustralya-Dominik Cumhuriyeti ve Fransa-Litvanya, klasman etabında ise P Grubu'nda Kanada-Ürdün ve Almanya-Senegal maçları oynanacak.
11- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Türkiye etabı öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'nde serbest antrenman, zamanlama turu ve eleme yarışı gerçekleştirilecek.
12- Okçulukta Dünya Kupası Finalleri Rusya'nın başkenti Moskova'da sona erecek.
13- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Çekya'nın Most kentinin ev sahipliği yaptığı EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme turu yarı final maçında Sırbistan temsilcisi ZORK ile karşılaşacak.
14- TFF 3. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yapılacak.
15 - A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Büyük Britanya ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.