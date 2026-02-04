Dolar
Gündem

Türkiye ile Mısır arasında anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Mümin Altaş  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Türkiye ile Mısır arasında anlaşmalar imzalandı

Ankara

Al-İttihadiye Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Türkiye Cumhuriyeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı Ortak Bildirisi'ni imzaladı.

Türkiye ile Mısır arasında imzalanan diğer anlaşmalar şöyle:

"- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Mısır Arap Cumhuriyeti Mısır İlaç Otoritesi Arasında İlaç ve Tıbbi Cihaz Düzenlemesi Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında Mutabakat Muhtırası

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İle Mısır Arap Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığının Ortak Bakanlık Bildirisi

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sosyal Dayanışma Bakanlığı Arasında Sosyal Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"

