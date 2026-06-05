Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Avrupa çapında nükleer felaket yaratma derdinde olduğunu belirterek "Uluslararası toplum için Ukrayna'dan kaynaklanan nükleer tehdidi ciddiye alma zamanı geldi." dedi.

Rusya: Ukrayna, Avrupa çapında nükleer felaket yaratma derdinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Avrupa çapında nükleer felaket yaratma derdinde olduğunu belirterek "Uluslararası toplum için Ukrayna'dan kaynaklanan nükleer tehdidi ciddiye alma zamanı geldi." dedi.

Zaharova, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Santral yakınlarındaki cephe hattında "yerel ateşkesin" yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Zaharova, Ukrayna ordusunun ateşkes kapsamında mayın temizleme çalışmaları yapan Rus askerlerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini belirtti.

"Bu saldırının, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin değer taşımadığını gösterdiğini" vurgulayan Zaharova, Ukrayna'nın daha önce de Zaporijya NGS'ye saldırılar düzenlediğini anımsattı.

Zaharova, "Kiev'in Avrupa çapında nükleer felaket yaratma derdinde olduğu aşikar. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin Batılı sponsorları, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtarak ve savaşa sürükleyerek, Kiev çetesini durdurmak istemiyor. Onlar, Kiev'in Avrupa'nın en büyük nükleer santraline yönelik provokasyonlarına göz yumuyor, bunları teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna içinde nükleer silaha sahip olma yönünde çağrılar yapıldığını belirten Zaharova, "Ukrayna'nın nükleer silah üretmeye hazır olduğu iddia ediliyor. Uluslararası toplum için Ukrayna'dan kaynaklanan nükleer tehdidi ciddiye alma zamanı geldi. Bu tehdit kararlı şekilde bastırılmalı. Ukrayna nükleer silaha sahip olmamalı. Bu konuda iki farklı görüş olamaz." ifadelerini kullandı.