2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ikinci ve son hazırlık maçında Miami’de Venezuela ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Arda Güler, Dünya Kupası'nda hiçbir rakipten çekinmediklerini söyledi.

Milli futbolcu Arda Güler: İlk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ikinci ve son hazırlık maçında Miami’de Venezuela ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Arda Güler, Dünya Kupası'nda hiçbir rakipten çekinmediklerini söyledi.

Inter Miami FC Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arda, kupanın sürpriz takımlarından biri olarak görülmeleri hakkında, "İlk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Sonrasında maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Dünyanın bizi böyle görmesi... Bu ortamı biz oluşturduk. İki senedir çok önemli maçlar ve mücadeleler gösterdik. Belli bir noktada olduğumuzu dünyaya kanıtladık. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Elimizden geleninin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, "Tugay Kerimoğlu'nun 2002'de giydiği 8 numaralı formayı Dünya Kupası'nda giyeceksin. Neler düşünüyorsun?" sorusuna, "Tugay ağabey ile görüşmedim ama duaları bizimledir. 8 numarayı giyeceğim için çok mutluyum. Bu bizim hayalimiz. Dünya Kupası’na son gittiğimizde ben daha doğmamıştım. Babamdan, ağabeylerimden dinledim. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık. Boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz." yanıtını verdi.

"Hayallerimi yaşıyorum. Kendim bir plan çizsem bu kadar güzel olmazdı"

Hiçbir rakipten çekinmediklerini aktaran Arda, "Kim gelirse oynamak isterim. Kimseden çekincemiz yok. O yüzden bize rakip fark etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Güler, "Gözler üzerinde, 'Sahne benim duygusunu' hissediyor musun?" sorusu üzerine, "Sahne benim duygusu almadım. Çünkü takım olarak oynayacağız. İnşallah en iyi günleri hep beraber yaşayacağız. Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Kendim bir plan çizsem bu kadar güzel olmazdı. Her gün keyif alıp, çok fazla çalışıp, ülkeme hizmet etmek için mutlu bir şekilde elimden geleni yapıyorum." şeklinde görüş belirtti.

