BM Güvenlik Konseyinin, Ukrayna'nın çağrısı üzerine 8 Haziran'da acil toplanacağı açıklandı

Davit Kachkachishvili
05 Haziran 2026•Güncelleme: 05 Haziran 2026
Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun hafta başında Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırısı nedeniyle BMGK'nin acilen toplanmasını talep ettiklerini belirtti.
BMGK'nin 8 Haziran'da toplanacağını aktaran Sybiha, Rusya'nın barış yerine gerilimi tırmandırmayı seçtiğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde Moskova'ya önemli bir teklifte bulunduğunu kaydeden Sybiha, savaşın bitirilmesi için Rusya'ya yönelik baskının sürdürülmesi gerektiğini savundu.