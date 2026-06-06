Milli tekvandocular, Almanya'da düzenlenen WT Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde 8 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde etti.

Milli tekvandocular, Almanya'daki turnuvanın ikinci gününde 17 madalya kazandı Milli tekvandocular, Almanya'da düzenlenen WT Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde 8 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Tekvando Birliğinin (WT) faaliyet takviminde yer alan ve Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen organizasyonda ikinci gün müsabakaları yıldızlar kategorisinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 29 kiloda yarışan İpek Özmen, 33 kiloda mücadele eden Zeynep Nisa Albayrak, 59 kiloda tatamiye çıkan Merve Telli, artı 59 kiloda yer alan Eylül Duru Varlık, 33 kiloda yarışan Yusuf Emre Gültekin, 37 kiloda mücadele eden İhsan Alparslan Şen, 49 kiloda yarışan Sefa Yılmaz ve 65 kiloda mücadele eden Muhammed Ali Arslan altın madalya kazandı.

Milli sporculardan 44 kiloda yarışan Tuana Şafak, 47 kiloda mücadele eden Eylül Naz Akdağ ve 59 kiloda tatamiye çıkan Elif Yetkin ise gümüş madalya elde etti.

55 kiloda yarışan Sare Sevda Tülek, artı 59 kiloda mücadele eden Sıla Ela Er, 45 kiloda yer alan Muhsin Ertuğrul Günar, 61 kiloda yarışan Hüseyin Sönmez, 65 kiloda mücadele eden Emir Alp Öztürk ve artı 65 kiloda tatamiye çıkan Koray Alp Bakan da bronz madalya kazandı.

WT Başkanlık Kupası, 7 Haziran'da sona erecek.