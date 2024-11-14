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Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda iki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı.

Mehmet Tosun, Serhat Tutak  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı / TCCB

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantı sonrası iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani huzurunda imzalanan 8 anlaşma şöyle:

" - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı

- Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

- Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması."

Törende ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imza altına aldı.

Türkiye ile Katar arasında "Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı" imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar ile ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi amacıyla "Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı"nı imzaladıklarını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faisal Bin Thani Al Thani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Görüşmede, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldıklarını belirten Bolat, sektör bazında karşılıklı yatırım fırsatlarının üzerinde durduklarını ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için ortak stratejiler geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Bolat, iki ülke arasındaki enerji, inşaat ve teknoloji projeleri üzerinde ortak çalışma yapma kararlılıklarını yinelediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, Katar ile ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşımak amacıyla düzenleyeceğimiz iş forumları ve sektörel etkinliklerle işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasında karşılıklı yatırımların artması ve iş dünyasıyla olan bağların güçlenmesi, her iki ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. İkili ekonomik ilişkilerin ve ticaret hacminin daha da geliştirilmesini teminen Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı'nı imzalayarak gümrük ve dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi alanında ilk adımlarımızı attık ve yeni bir işbirliği için zemin oluşturduk."

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