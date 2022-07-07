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Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri 'benzersiz' olarak nitelendirdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ülkesinin kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 07.07.2022
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri 'benzersiz' olarak nitelendirdi

İslamabad

Radio Pakistan’daki habere göre, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Şahbaz Şerif tarafından başkent İslamabad’daki Başbakanlık Ofisi'nde kabul edildi.

Şerif, Türkiye ile kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirerek, Ankara’nın Cammu Keşmir meselesinde İslamabad’a verdiği destekten memnuniyetini vurguladı.

Pakistan’ın Türkiye’nin temel çıkarlarına olan bağlılığını yineleyen Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eylülde İslamabad’da gerçekleştirilecek Türkiye - Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7'inci Toplantısı'nda ağırlamayı dört gözle beklediğini kaydetti.

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