Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
113,329.20
Altın
1,497.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreni
logo
Türkiye

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve ülke halkına başsağlığı diledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.12.2019
Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso’nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda’da dün gece sivillere ve askeri birliklere yönelik terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ulusal yas

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, çatışmada 80 teröristin öldürüldüğünü, 7 asker ve 31'i kadın 35 sivilin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Kabore, teröristlere ait çok sayıda mühimmata ele konulduğunu belirtmiş, ülkede 48 saatlik ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak
Avrupa Adalet Divanı’ndan İspanya’ya Katalan darbesi
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde

Benzer haberler

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek

Şehit polis Elber'in cenazesi toprağa verildi

Karadeniz'de iki günde 150 noktada örtü ve orman yangını çıktı

Karadeniz'de iki günde 150 noktada örtü ve orman yangını çıktı
İlk silah taşıyıcı araçlar teslim edildi

İlk silah taşıyıcı araçlar teslim edildi
'Vicdan ve merhametleri varsa çocuklarımızı bize versinler'

'Vicdan ve merhametleri varsa çocuklarımızı bize versinler'