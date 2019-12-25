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Kırklareli'nde sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde 9 şüpheli yakalandığı eş zamanlı sahte içki operasyonunda 377 litre sahte içki, 264 litre kaçak içki, 4 litre içki kiti, 2 bin kapüşon ele geçirdi.

Ufuk Ertop   | 25.12.2019
Kırklareli'nde sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli

Kırklareli'nde eş zamanlı düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışma sonucu 8 adreste kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 377 litre sahte içki, 264 litre kaçak içki, 4 litre içki kiti, 2 bin kapüşon, 400 metal şişe kapağı, 9 mantar, 64 paket kaçak sigara ve sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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