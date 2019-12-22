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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Libya'daki sözde yönetimle görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Libya'daki sözde yönetimle görüşerek, ülkenin meşru temsilcisi UMH'nin Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkı bulunmadığını" öne sürdü. Libya hükümeti ise ziyaretin uluslararası kararların ihlali olduğunu bildirdi.

Enes Canlı,Gülşen Topçu   | 22.12.2019
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Libya'daki sözde yönetimle görüştü

Ankara/Trablus

Libya basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Bingazi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dendias'ın ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüştüğü aktarıldı.

Dendias'ın buradaki görüşmesinde, Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını" öne sürdüğü bölge basınında yer aldı.

Basında Dendias'ın darbeci milis lideri Hafter ile bir araya geldiği fotoğraflar yayımlandı.

Libya hükümeti: Ziyaret uluslararası kararların açık şekilde ihlaldir

Öte yandan, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Dendias'ın Bingazi'ye gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendirdi.

Seyyale, Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yayımlanan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afrika Birliği ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşların kararlarını açık şekilde ihlaldir." ifadesini kullandı.

Seyyale, söz konusu kuruluşların UMH'yi Libya'daki tek meşru hükümet olarak gördüğünü hatta sözde hükümetle kurulacak ilişkiyi gayrimeşru kabul ettiğini vurguladı.

Türkiye ile Libya hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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