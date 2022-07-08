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Dışişleri Bakanlığından Yemenli tarafların ateşkesi teyit etmeleri hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli taraflar arasında Ürdün'de gerçekleştirilen Askeri Koordinasyon Komitesi toplantısında, geçen ramazan ayında BM öncülüğünde ilan edilen ateşkese ilişkin taahhüdün teyit edilmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Mustafa Deveci   | 08.07.2022
Dışişleri Bakanlığından Yemenli tarafların ateşkesi teyit etmeleri hakkında açıklama

Ankara

Bakanlıktan Yemenli tarafların mutabık kalınan ateşkesi teyit etmeleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yemenli taraflar arasında Amman’da gerçekleştirilen Askeri Koordinasyon Komitesi toplantısında, geçtiğimiz ramazan ayında BM öncülüğünde ilan edilmiş olan ateşkese ilişkin taahhüdün teyit edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çerçevede, ülke sathında bazı yolların açılmasını, Yemen’de yaşanmakta olan insani krizin giderilebilmesi yönünde önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de Yemenli taraflar arasında diyalog çabalarına desteğini ve Yemen halkıyla dayanışmasını sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada, "Taraflar arasındaki bu diyaloğun, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına ve ihtilafın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulmasını sağlayacak bir siyasi sürece katkıda bulunmasını umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. ​​​​​​​

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