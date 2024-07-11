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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardımları, kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet anlayışıyla sürdürdüklerinin altını çizdi.

Bu desteklerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olduklarını aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayın ödemesiyle hanelere bugüne kadar toplam 88,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca "gelir" kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini anımsatan Göktaş, sosyal yardımları bütüncül şekilde uyguladıklarını, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaşıldığını kaydetti.

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